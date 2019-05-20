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Клімкін планує самовисуватися у Раду

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що планує балотуватися до Верховної Ради як самовисуванець
На цей момент він не бачить партійних проектів, які моли б бути гідними за якістю ідей і кількістю людей.
Клімкін планує самовисуватися у Раду Фото: ukrinform.ua

Клімкін сказав, що відкритий до ідей і пропозицій, і насправді хороші ідеї повинні бути. Однак якщо з цим не складеться - проблеми в цьому він не бачить, йдеться в LB.

"Я вважаю, треба бути ближчими до людей, а не до списків. Навколо рідного Києва, в якому я багато чого робив - і на Поштовій, і Кирилівську захищав. Тому спокійно, самовисуванцем і все буде супер", - сказав Клімкін.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він очолювати МЗС при Президентові Володимирі Зеленському, міністр відповів, що це було б неправильно.

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20 05 2019 12:40
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