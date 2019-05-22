Клімкін порадив Зеленському "перезавантажити" АП

"Зовсім вже у неї нікчемна аура і карма"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який подав у відставку, порадив Володимиру Зеленському реформувати Адміністрацію президента.

"З щирою повагою ставлюся до перших персональних призначень Володимира Зеленського. Я б на його місці Адміністрацію перезавантажив як факт і як клас. Зовсім вже у неї нікчемна аура і карма. Навіть хороші люди, як показує практика, ситуації не рятують", - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

Офіс Президента і Секретаріат Кабінету міністрів можуть працювати краще, якщо позбавити їх від бюрократії, додав він.

"Офіс Президента без зайвої бюрократії, з ефективним забезпеченням і кращими людьми був би більш привабливою опцією. До речі, така сама біда і з Секретаріатом Кабміну. А перезавантаження - це цікава штука", - зазначив Клімкін.

Зазначимо, перед другим туром Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах хоче працювати в open space, а не на Банковій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента Андрія Богдана. Відповідний указ №304/2019 опублікували на сайті президента.