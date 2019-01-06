Клімкін про переговори ТКГ: Мінський майданчик поновить свою роботу Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня

За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський має представити нову команду переговірників від України.

Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

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