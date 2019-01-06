ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський має представити нову команду переговірників від України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін про переговори ТКГ: Мінський майданчик поновить свою роботу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську мають відновитися 5 червня
Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity
"Мінський майданчик поновить свою роботу, наскільки я розумію, 5 червня це має відбутися", - підкреслив Клімкін в ефірі "Радіо НВ", йдеться в "Укрінформ".
"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", - додав міністр.
19 травня Євгена Марчука звільнили з посади представника України в у Мінському процесі.
Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.
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01 06 2019 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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