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Клімкін про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу: Ніякого принципово нового плану немає

За словами міністра, є певний прогрес за формою
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо врегулювання ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки.
Клімкін про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу: Ніякого принципово нового плану немає Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Ніякого принципово нового плану немає. Пан Сайдік представив в кінці минулого року своє бачення. Це пропозиції, над якими ще потрібно працювати", - зазначив Клімкін під час візиту в Донецьку область, пише "Громадське".

"За формою, тільки за формою, там є певний прогрес, оскільки дуже важливо, щоб Сайдік і його колеги зрозуміли, що потрібен міжнародний компонент - військовий і поліцейський, і міжнародна адміністрація. Це вже добре. За змістом - це поки то ж саме. Як кажуть: "ті ж яйця, тільки в профіль", - сказав Клімкін.

"Ми хочемо, щоб спочатку туди (на окуповану територію Донбасу - ред.) зайшов міжнародний компонент і підготував окупований Донбас до нормальних, вільних і чесних виборів. У цьому полягає логіка наших пропозицій. Якщо ви почитаєте цей план, то там про це мова не йде", - додав він. 

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

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29 01 2019 14:40
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