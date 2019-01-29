Клімкін про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу: Ніякого принципово нового плану немає

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо врегулювання ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки.

"Ніякого принципово нового плану немає. Пан Сайдік представив в кінці минулого року своє бачення. Це пропозиції, над якими ще потрібно працювати", - зазначив Клімкін під час візиту в Донецьку область, пише "Громадське".

"За формою, тільки за формою, там є певний прогрес, оскільки дуже важливо, щоб Сайдік і його колеги зрозуміли, що потрібен міжнародний компонент - військовий і поліцейський, і міжнародна адміністрація. Це вже добре. За змістом - це поки то ж саме. Як кажуть: "ті ж яйця, тільки в профіль", - сказав Клімкін.

"Ми хочемо, щоб спочатку туди (на окуповану територію Донбасу - ред.) зайшов міжнародний компонент і підготував окупований Донбас до нормальних, вільних і чесних виборів. У цьому полягає логіка наших пропозицій. Якщо ви почитаєте цей план, то там про це мова не йде", - додав він.

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.