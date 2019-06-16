Клімкін радий, що саме Майя Санду очолила уряд Молдови
"Я, до речі, дуже радий, що саме Майя Санду очолила уряд. З приємністю згадую спілкування з нею на заходах Європейської народної партії" - зазначив Клімкін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Водночас він висловив стурбованість бажанням Росії застосувати спільний підхід до Молдови і до України через свою модель фрагментації і федералізації.
Міністр пояснив, що Київ цього тижня надсилав своїх представників для Кишинева, щоб зрозуміти всі нюанси ситуації.
"Але головне - це майбутнє. Для нас обох важливо, щоб Молдова була в ньому європейською та демократичною. Саме на тому, що ми можемо зробити разом в майбутньому, ми і сфокусували нашу увагу" - зазначив міністр.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.
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