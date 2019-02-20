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Клімкін: З Росією треба взаємодіяти з позиції сили, а не умиротворення

"Історія нагадує нам, що умиротворення і слабкість перед лицем зухвалої агресії мають катастрофічні наслідки"
Глава МЗС України Павло Клімкін застеріг Захід перед небезпеками слабкої реакції на російську агресію.
Клімкін: З Росією треба взаємодіяти з позиції сили, а не умиротворення Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Про це він написав у колонці для The Washington Post під назвою "Минуло п’ять років, а Росія й досі окупує територію України".

За його словами, після анексії Криму, недостатньо жорстка реакція міжнародної спільноти мала довготермінові наслідки не лише для України, а й усієї Європи.

"Історія нагадує нам, що умиротворення і слабкість перед лицем зухвалої агресії мають катастрофічні наслідки. Зараження поширюється"? - зазначив Клімкін.

За його словами, зараз основним пріоритетом є звільнення захоплених Росією 24 українських моряків в результаті інциденту в районі Керченської протоки у листопаді минулого року а також українських політв’язнів.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту визнати неминучу небезпеку слабкої відповіді на російську агресію. Якщо ви цінуєте демократію та верховенство закону, і якщо ви щиро вірите, що міжнародна система, заснована на правилах, робить нас всіх більш безпечними, ви підсилите тиск на Кремль, щоб він почав дотримуватися міжнародного права. Посилення санкцій є наступним логічним кроком. З Росією потрібно взаємодіяти з позиції сили, а не з позиції умиротворення", – написав міністр.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.

 

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20 02 2019 13:22
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