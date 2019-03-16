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Клімкін запропонував видавати діаспорі українські паспорти

"Українці змушені залишати Україну. Ці люди - теж частина України"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримує надання подвійного громадянства представникам української діаспори.
Клімкін запропонував видавати діаспорі українські паспорти Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

"Українці змушені залишати Україну, щоб працювати за кордоном. Це не є катастрофою, але це мегавиклик для України. І ці люди - теж частина України", - зазначив глава МЗС, повідомляє LB.ua.

"Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії", - додав він.

Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.    

Нагадаємо, у лютому 2019 року Клімкін розповів, що Міністерство закордонних справ працює з деякими депутатами Верховної Ради над законопроектом про подвійне громадянство (за винятком українсько-російського).

 
 
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16 03 2019 20:26
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