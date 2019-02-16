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Клімкін: Зовнішня політика України не зміниться за будь-якого президента

"Того, хто зважиться вести справи з росіянам на умовах росіян – того ж дня або максимум наступного дня просто викинуть з вікна"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що за перемоги будь-кого із кандидатів на президентських виборах Україна не перейде до проросійської політики.
Клімкін: Зовнішня політика України не зміниться за будь-якого президента Фото: afp.com

"У мене немає опасінь щодо зміни саме у сфері зовнішньої політики", - заявив він у виступі на "Українському ланчі" в Мюнхені, організованому фондом Пінчука та Ялтинською європейською стратегією, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на прохання прокоментувати імовірний вплив президентських виборів на вектор України, Клімкін підкреслив, що не чекає на зміни навіть у разі зміни голови держави

На його думку, новому лідеру держави доведеться зважати на думку українців.

"Того, хто зважиться вести справи з росіянам на умовах росіян – того ж дня або максимум наступного дня просто викинуть з вікна. Сподіваюся, не буквально, але і буквально також", - пояснив міністр

Водночас, міністр закликав Захід зважати на наближення не лише президентських та парламентських виборів, але також місцевих виборів, значна частина яких відбудеться у 2020 році.

Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

 
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16 02 2019 17:54
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