Клімкін зустрівся в Києві з Волкером

"Я сьогодні в костюмі, хоча у відпустці, тому що зустрічався з Куртом Волкером. Має бути мінімальний протокол"

Очільник МЗС зустрівся в Києві зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

"Я сьогодні в костюмі, хоча у відпустці, тому що зустрічався з Куртом Волкером. Має бути мінімальний протокол", - зазначив Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

Курт Волкер разом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні послом Вільямом Тейлором прибув у четвер із візитом до нашої країни.

Нагадаємо, що у Києві Волкер, зокрема, зустрівся з п’ятим Президентом України Петром Порошенком та лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.