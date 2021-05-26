Кличко анонсував підвищення ціни на проїзд громадським транспортом Києва
Віталій Кличко розповів, що представники профспілок прийшли до нього з пропозицією підвищити тарифи до 20-25 гривень, повідомляє "Громадське". "Дійсно, у нас проблема є з проїздом, і станом сьогодні проїзд в місті Києві найдешевший взагалі в Європі", - сказав Кличко.
Він нагадав, що в низці інших міст України вже підняли вартість проїзду, а також додав, що для підвищення ціни у столиці її необхідно спершу економічно обґрунтувати.
"Одне можу сказати, що ця тема - підняття тарифу - назріла. Але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень - до таких цифр підвищувати ні в якому разі ми не плануємо", - запевнив очільник столиці.
Він сказав, що не виключає підвищення вартості проїзду в Києві вже найближчим часом. Зокрема, нову ціну місцева влада може оголосити вже цього літа.
"Після обґрунтування (вартості проїзду - ред.) ми зможемо презентувати ціну. Але однозначно, що ми будемо робити дотацію з місцевого бюджету, щоб ця ціна була сприйнятною для тих людей, які користуються транспортом", - розповів Кличко.
Нагадаємо, що у Львові проїзд у громадському транспорті подорожчав із 7 до 10 грн
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