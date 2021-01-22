Кличко хоче закупити для Києва мільйон доз вакцин проти COVID-19

Влада Києва веде переговори з низкою американських та європейських виробників вакцин проти COVID-19 і планує закупити 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян.

Мер столиці повідомив, що Київ готовий закупити препарати за кошти власного бюджету, повідомляє "Громадське".

"Сьогодні в міської влади є попередні домовленості з деякими виробниками.

Також у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання", - повідомив Кличко.

Він додав, що столиця закуплятиме вакцину безпосередньо у виробників і надаватиме її киянам безкоштовно. Рішення вести переговори щодо додаткової вакцини для столиці Кличко пояснив тим, що Київ - це багатомільйонне місто, і вірус у ньому розповсюджується найшвидшими темпами.

"Ми повинні запобігти поширенню хвороби. Захистити насамперед найвразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури - транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ. Правоохоронців, рятувальників та інших", - написав Кличко.

Мер столиці повідомив, що подає в міську раду проєкт рішення, яке дозволить коштом міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян.

Нагадаємо, що депутати різних фракцій закликали заборонити реєстрацію російської вакцини від COVID-19