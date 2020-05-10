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Кличко: Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів

У столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30 відсотків глядачів
Із дотриманням протиепідемічних вимог та правил дозволили часткове залучення вболівальників на гру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд України та Румунії,на матчі Ліги націй УЄФА Україна - Німеччина та Україна - Іспанія.
Кличко: Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів Віталій Кличко. Фото: CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, повідомляє "Укрінформ". 

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення, на яке очікували і українські футболісти, і уболівальники. Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності уболівальників на трибунах. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30 відсотків. Підкреслю: це стосується лише міжнародних матчів", - сказав Віталій Кличко.

Із дотриманням протиепідемічних вимог та правил дозволили часткове залучення вболівальників на гру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд України та Румунії (9 жовтня, стадіон "Оболонь-Арена"), на матчі Ліги націй УЄФА Україна - Німеччина та Україна - Іспанія, що пройдуть на НСК "Олімпійський" відповідно 10-го та 13 жовтня.

"Тож будемо чекати, уболівати і дотримуватися правил безпеки на стадіонах", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що УЄФА дозволив часткове повернення глядачів на трибуни, якщо буде згода місцевої влади

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05 10 2020 17:10
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