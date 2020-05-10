Кличко: Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення, на яке очікували і українські футболісти, і уболівальники. Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності уболівальників на трибунах. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30 відсотків. Підкреслю: це стосується лише міжнародних матчів", - сказав Віталій Кличко.
Із дотриманням протиепідемічних вимог та правил дозволили часткове залучення вболівальників на гру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд України та Румунії (9 жовтня, стадіон "Оболонь-Арена"), на матчі Ліги націй УЄФА Україна - Німеччина та Україна - Іспанія, що пройдуть на НСК "Олімпійський" відповідно 10-го та 13 жовтня.
"Тож будемо чекати, уболівати і дотримуватися правил безпеки на стадіонах", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, що УЄФА дозволив часткове повернення глядачів на трибуни, якщо буде згода місцевої влади
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"