УЄФА дозволив часткове повернення глядачів на трибуни, якщо буде згода місцевої влади

Союз європейських футбольних асоціацій дозволив допускати глядачів на матчі під своєю егідою в кількості не більше ніж 30% від загальної місткості арен, повідомляє прес-служба УЄФА.

"Виконавчий комітет УЄФА сьогодні ухвалив рішення дозволити часткове повернення глядачів на матчі УЄФА, якщо це дозволено місцевим законодавством, починаючи з матчів національних збірних наступного тижня", - йдеться в повідомленні, інформує "Інтерфакс-України".

На ухвалення позитивного рішення вплинуло вдале проведення матчу за Суперкубок УЄФА в Будапешті, який відбувся 24 вересня.

Кількість глядачів буде обмежена 30% від місткості стадіону, при цьому уболівальників приїжджих команд поки що не планується допускати на ігри "до подальшого повідомлення".

Наголошується, що допуск фанатів дозволений лише за рішенням місцевої влади.

"Матчі УЄФА не можуть проводитися з глядачами, якщо це не дозволено місцевою владою", - наголошується в повідомленні УЄФА.

При цьому допущені вболівальники зобов'язані суворо дотримуватися заходів безпеки, як-от дотримання соціальної дистанції та носіння масок.

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