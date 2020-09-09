Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціації (УЄФА), позначки в сто голів Роналду сягнув 8 вересня 2020 року в матчі збірної Португалії в гостях у Швеції в рамках Ліги націй УЄФА, забивши в тому ж поєдинку свій 101-й м'яч за національну команду, передає "Укрінформ".
Португалець є найкращим снайпером європейських збірних в історії, випереджаючи легендарного угорця Ференца Пушкаша на 17 голів.
Більше Роналду на рівні збірних забивав лише нападник збірної Ірану Алі Даеї - 109 м'ячів. Серед жінок позначки в 100 голів за збірну досягли відразу сім футболісток. Світом лідирує Крістін Сінклер з Канади (186), а в Європі - німкеня Біргіт Принц (128).
Нагадаємо, що стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"
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