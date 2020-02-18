Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кличко назвав остаточну вартість "скляного" моста

Споруда з прилеглими територіями обійшлася в 306 млн гривень
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що остаточна вартість "скляного" моста між Хрещатим парком і Володимирською гіркою становила 278,5 млн гривень, а з урахуванням облаштування прилеглої території - 306 млн гривень.
Кличко назвав остаточну вартість "скляного" моста Фото: LB.ua

Про це йдеться на сайті Київської міськадміністрації,передає LB.ua.

"Я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію щодо будівництва ми передаємо (як, власне, і про інші об'єкти, які будуємо) в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Ми отримали висновки експертиз усіх трьох структур", - цитують у повідомленні Кличка.

Він заявив, що ці висновки свідчать про значну економію коштів.

"По факту, міст обійшовся в 278,5 млн гривень. Плюс проєктні й інші додаткові роботи. Всього на міст з прилеглими об'єктами і територією (зокрема, парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», фонтаном) місто витратило 306 млн гривень, хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об'єктів передбачали суму майже 420 млн. Тобто місто зекономило понад 100 млн гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи", - заявив Кличко.

Мер додав, що міст став інструментом політичної боротьби, але він радий, що тепер міст називають "мостом Кличка".

Нагадаємо, що у Києві стартує робота тестувальників електронного квитка на різних видах транспорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2020 18:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.