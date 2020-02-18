Кличко назвав остаточну вартість "скляного" моста
Про це йдеться на сайті Київської міськадміністрації,передає LB.ua.
"Я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію щодо будівництва ми передаємо (як, власне, і про інші об'єкти, які будуємо) в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Ми отримали висновки експертиз усіх трьох структур", - цитують у повідомленні Кличка.
Він заявив, що ці висновки свідчать про значну економію коштів.
"По факту, міст обійшовся в 278,5 млн гривень. Плюс проєктні й інші додаткові роботи. Всього на міст з прилеглими об'єктами і територією (зокрема, парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», фонтаном) місто витратило 306 млн гривень, хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об'єктів передбачали суму майже 420 млн. Тобто місто зекономило понад 100 млн гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи", - заявив Кличко.
Мер додав, що міст став інструментом політичної боротьби, але він радий, що тепер міст називають "мостом Кличка".
Нагадаємо, що у Києві стартує робота тестувальників електронного квитка на різних видах транспорту.
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