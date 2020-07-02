Сьогодні у Києві розпочинається тестування е-квитка
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"7 лютого кандидати, які були відібрані для тестування е-квитка, отримають підтвердження на свої електронні адреси. Набір 100 охочих на власному досвіді протестувати та розказати про те, як працює електронний квиток у місті, тривав протягом тижня", - йдеться у повідомленні.
Тестування ініційоване Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій спільно з ініціативою Kyiv Smart City.
"За першу годину відбору ми отримали понад 100 заявок, а упродовж тижня – понад 3 тисяч. Тому ми вирішили збільшити кількість е-тестувальників до двохсот. Усі вони безкоштовно отримають Kyiv Smart Card та лист-інструкцію. Нашими умовами є використання різних видів громадського транспорту, увага до технічної сторони роботи е-квитка та інформування киян у блогах про свої враження від сервісу. Таким чином ми хочемо отримати якісний зворотний зв'язок від пасажирів та спільно зробити єдиний електронний квиток кращим та зручнішим", – прокоментував директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.
До числа е-тестувальників входять різні категорії пасажирів за віком, статтю та регулярністю використання громадського транспорту. Під час використання е-квитка вони звертатимуть увагу на:
- зручність використання у всіх видах громадського транспорту,
- швидкість роботи турнікетів та валідаторів,
- переваги та недоліки,
- економію часу та коштів,
- доступність картки у точках продажу,
- оперативність та ефективність служби підтримки,
- способи поповнення картки,
- систему контролю картки у додатку Kyiv Smart City.
Про свої враження е-тестувальники розповідатимуть упродовж місяця у Facebook під хештегом #ятестуюеквиток.
Нагадаємо, що в Києві рано-вранці поліція затримала чоловіка, який незаконно проник у кондитерський магазин.
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