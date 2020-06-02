У Києві затримали чоловіка, який проник у магазин і їв там солодощі

Причину свого вчинку він пояснити не зміг

У середу в Києві рано-вранці поліція затримала чоловіка, який незаконно проник у кондитерський магазин.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у фейсбуці,передає LB.ua.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в одному з магазинів біля станції метро "Берестейська". На місці інспектори виявили 36-річного чоловіка з очевидними ознаками сп'яніння, який проник до відділу кондитерських виробів. Патрульні застали чоловіка на гарячому, коли він їв солодощі", - йдеться в повідомленні.

Відзначають, що затриманий не зміг пояснити причину свого вчинку.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для правової кваліфікації дій затриманого.

Нагадаємо, що у селі на Херсонщині впіймали злодія, який «спеціалізувався» на крадіжках домашньої живності.