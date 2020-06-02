CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу в Києві рано-вранці поліція затримала чоловіка, який незаконно проник у кондитерський магазин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали чоловіка, який проник у магазин і їв там солодощі
Причину свого вчинку він пояснити не зміг
Фото: facebook.com/kyivpatrol
Про це повідомила пресслужба столичної поліції у фейсбуці,передає LB.ua.
"Сьогодні близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в одному з магазинів біля станції метро "Берестейська". На місці інспектори виявили 36-річного чоловіка з очевидними ознаками сп'яніння, який проник до відділу кондитерських виробів. Патрульні застали чоловіка на гарячому, коли він їв солодощі", - йдеться в повідомленні.
Відзначають, що затриманий не зміг пояснити причину свого вчинку.
Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для правової кваліфікації дій затриманого.
Нагадаємо, що у селі на Херсонщині впіймали злодія, який «спеціалізувався» на крадіжках домашньої живності.
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