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У Києві затримали чоловіка, який проник у магазин і їв там солодощі

Причину свого вчинку він пояснити не зміг
У середу в Києві рано-вранці поліція затримала чоловіка, який незаконно проник у кондитерський магазин.
У Києві затримали чоловіка, який проник у магазин і їв там солодощі Фото: facebook.com/kyivpatrol

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у фейсбуці,передає LB.ua.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в одному з магазинів біля станції метро "Берестейська". На місці інспектори виявили 36-річного чоловіка з очевидними ознаками сп'яніння, який проник до відділу кондитерських виробів. Патрульні застали чоловіка на гарячому, коли він їв солодощі", - йдеться в повідомленні.

Відзначають, що затриманий не зміг пояснити причину свого вчинку.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для правової кваліфікації дій затриманого.

Нагадаємо, що у селі на Херсонщині впіймали злодія, який «спеціалізувався» на крадіжках домашньої живності.

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06 02 2020 12:20
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