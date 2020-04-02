Злодія і курку взяли живими в селі на Херсонщині

У селі на Херсонщині впіймали злодія, який «спеціалізувався» на крадіжках домашньої живності. На першому етапі кримінальної «кар'єри» 45-річний житель села Магдалинівка Чаплинського району області викрав у сім'ї односельців козу, на чому і попався. Однак суд в колонію його не відправив, надавши випробувальний термін. І засуджений негайно «виправився» - поліз до самотньої бабусі за птахом, яка для бідної пенсіонерки була єдиним джерелом м'ясних страв. Злочинцеві все вдалося: вночі він безперешкодно проник в сарай, що закривався навіть не на замок, а на звичайний гачок. І з вправністю досвідченого лиса поцупив звідти чотирьох качок і курку - ті навіть шуму не встигли підняти.

Крадіжку злодій «розіграв, як по нотах». А потім відверто здуркував - пішов по селу продавати видобуток, щоб виручити гроші на спиртне. Ось тільки поліцейські, які отримали заяву від потерпілої, також опитали жителів Магдалинівка, не пропонував їм хто купити живність. Ті повідомили, що дійсно ходив по дворах такий продавець, і вказали його адресу,повідомляє kherson.net.ua

Вдома у зловмисника знайшлася єдина жива курка, яку викрали з сарайчика пенсіонерки, яку їй і повернули. А ось качки, куплені односельцями задешево, виявилися забиті, ощіпанним і обірваними, так що сенсу забирати їх шматками вже не було.

Начальник Чаплинського відділення Національної поліції, підполковник Віктор Попов каже, що в скоєнні злочину селянин зізнався. А оскільки крадіжка з проникненням в чужу нерухомість є тяжким злочином, на цей раз суд вже неодмінно покарає нечистого на руку любителя домашньої живності в місця не настільки віддалені. Додавши йому і «термін», невідбутий за попереднім вироком.

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