Злодія і курку взяли живими в селі на Херсонщині
Крадіжку злодій «розіграв, як по нотах». А потім відверто здуркував - пішов по селу продавати видобуток, щоб виручити гроші на спиртне. Ось тільки поліцейські, які отримали заяву від потерпілої, також опитали жителів Магдалинівка, не пропонував їм хто купити живність. Ті повідомили, що дійсно ходив по дворах такий продавець, і вказали його адресу,повідомляє kherson.net.ua
Вдома у зловмисника знайшлася єдина жива курка, яку викрали з сарайчика пенсіонерки, яку їй і повернули. А ось качки, куплені односельцями задешево, виявилися забиті, ощіпанним і обірваними, так що сенсу забирати їх шматками вже не було.
Начальник Чаплинського відділення Національної поліції, підполковник Віктор Попов каже, що в скоєнні злочину селянин зізнався. А оскільки крадіжка з проникненням в чужу нерухомість є тяжким злочином, на цей раз суд вже неодмінно покарає нечистого на руку любителя домашньої живності в місця не настільки віддалені. Додавши йому і «термін», невідбутий за попереднім вироком.
Нагадаємо, що на перегоні Підгірці - Нові Безрадичі в Київській області невідомі вкрали два магістральні кабелі зв'язку, через що спізнюються декілька пасажирських поїздів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків