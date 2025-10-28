У Польщі проросійського депутата затримали за "спробу крадіжки" сковорідки в IKEA
28 жовтня 2025, 16:35
Фото: Wojciech Olkuśnik /East News
Товар повернули у крамницю, а Берковича відпустили після сплати штрафу.
У Польщі 27 жовтня затримали депутата парламенту від проросійської ультраправої партії "Конфедерація" Конрада Берковича під час спроби винести з магазину IKEA у Кракові неоплачені товари.
Про це повідомляє RMF 24.
Зазначено, що депутат намагався винести, не сплативши, кухонне приладдя вартістю 400 злотих (приблизно 4600 грн). На місце прибула поліція й виписала депутату штраф 500 злотих (приблизно 5700 грн), оскільки крадіжку на суму, меншу за 800 злотих (приблизно 9200 грн), вважають лише правопорушенням.
Товар повернули у крамницю, а Берковича відпустили після сплати штрафу. Він не повідомив, що є депутатом парламенту.
Прем'єр-міністр Дональд Туск уже прокоментував ситуацію.
"Одного з лідерів "Конфедерації", Берковича, спіймали під час спроби крадіжки в магазині IKEA. Не так багато, якщо порівнювати з PiS, але із чогось треба починати", – написав він в Х.
Депутат сейму Польщі Роман Гієртих написав, що на місці лідера "Конфедерації" Славомира Ментцена його б стривожила інформація про те, що його заступник "потихеньку краде сковороду й рушники". Він також додав до запису хештег "сковорода Ментцена".
Ментцен висловився на захист Берковича. За його словами, той робив велику покупку, стоячи на касі самообслуговування в навушниках, і через них не почув, що деякі товари не сплачені. Політик зазначив, що його заступник одразу сплатив штраф, не скориставшись депутатським імунітетом.