У Польщі проросійського депутата затримали за "спробу крадіжки" сковорідки в IKEA

Товар повернули у крамницю, а Берковича відпустили після сплати штрафу.

У Польщі 27 жовтня затримали депутата парламенту від проросійської ультраправої партії "Конфедерація" Конрада Берковича під час спроби винести з магазину IKEA у Кракові неоплачені товари.

Про це повідомляє RMF 24.

Зазначено, що депутат намагався винести, не сплативши, кухонне приладдя вартістю 400 злотих (приблизно 4600 грн). На місце прибула поліція й виписала депутату штраф 500 злотих (приблизно 5700 грн), оскільки крадіжку на суму, меншу за 800 злотих (приблизно 9200 грн), вважають лише правопорушенням.