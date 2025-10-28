Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі проросійського депутата затримали за "спробу крадіжки" сковорідки в IKEA

28 жовтня 2025, 16:35
У Польщі проросійського депутата затримали за
Фото: Wojciech Olkuśnik /East News
Товар повернули у крамницю, а Берковича відпустили після сплати штрафу.
У Польщі 27 жовтня затримали депутата парламенту від проросійської ультраправої партії "Конфедерація" Конрада Берковича під час спроби винести з магазину IKEA у Кракові неоплачені товари.
 
Про це повідомляє RMF 24.
 
Зазначено, що депутат намагався винести, не сплативши, кухонне приладдя вартістю 400 злотих (приблизно 4600 грн). На місце прибула поліція й виписала депутату штраф 500 злотих (приблизно 5700 грн), оскільки крадіжку на суму, меншу за 800 злотих (приблизно 9200 грн), вважають лише правопорушенням.
 
Товар повернули у крамницю, а Берковича відпустили після сплати штрафу. Він не повідомив, що є депутатом парламенту.
 
Прем'єр-міністр Дональд Туск уже прокоментував ситуацію.
 
"Одного з лідерів "Конфедерації", Берковича, спіймали під час спроби крадіжки в магазині IKEA. Не так багато, якщо порівнювати з PiS, але із чогось треба починати", – написав він в Х.
 
Депутат сейму Польщі Роман Гієртих написав, що на місці лідера "Конфедерації" Славомира Ментцена його б стривожила інформація про те, що його заступник "потихеньку краде сковороду й рушники". Він також додав до запису хештег "сковорода Ментцена".
 
Ментцен висловився на захист Берковича. За його словами, той робив велику покупку, стоячи на касі самообслуговування в навушниках, і через них не почув, що деякі товари не сплачені. Політик зазначив, що його заступник одразу сплатив штраф, не скориставшись депутатським імунітетом.

 

Польщакрадіжка

Останні матеріали

Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Політика
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється