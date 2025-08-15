В Угорщині з військового аеропорту викрали запчастини з МіГ-29

Відомо, що зловмисникам вдалося втекти непоміченими.

В Угорщині невідомі особи викрали запчастини з винищувачів МіГ-29, що розташовані на території військового аеропорту. Зловмисники зняли елементи обладнання та зникли, залишившись непоміченими.

Про це інформує видання Blikk.

Факт інциденту вже підтвердили в державних органах і наразі триває розслідування.

За даними журналістів, інцидент стався близько двох тижнів тому на території військового аеропорту в місті Кечкемет, що неподалік Будапешта. Невідомі проникли на охоронювану територію та демонтували деталі з відсіку локатора під носовими частинами кількох винищувачів МіГ-29.

"У зв’язку з інцидентом виникає низка запитань, зокрема, як зловмисникам вдалося проникнути на територію, що посилено охороняється, і залишитися непоміченими", - зазначає видання.

Угорщина отримала 28 винищувачів МіГ-29 у 1993 році в рахунок погашення російського держборгу. У 2010 році їх вивели з експлуатації та замінили шведськими літаками Gripen. МіГи намагалися продати через відкритий тендер, однак безуспішно. Відтоді літаки зберігаються без використання, а їхній технічний стан поступово погіршується.

У поліції регіону підтвердили журналістам Telex, що розслідують інцидент, але відмовилися надавати деталі "в інтересах слідства".

Таку ж відповідь дали й у Міністерстві оборони Угорщини.