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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кличко з лікарні підтримав Порошенка

Напередодні форуму в Кличка стався рецидив старої травми спини
Міський голова столиці Віталій Кличко записав відео на підтримку президента Петра Порошенка на виборах 2019 року прямо з лікарні в Австрії.
Кличко з лікарні підтримав Порошенка Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Відео Кличка транслювали 29 січня під час форуму, на якому Порошенко заявив про намір балотуватися на другий термін.

"Ми маємо втілити ті зміни, які розпочали. Україні ні в якому разі не повинна звернути з європейського напрямку розвитку. Я підтримую висунення кандидатом на посаду президента України Петра Порошенка, який обіцяв реалізацію закону про столицю", - сказав Кличко.

 

 

 

Напередодні форуму в Кличка стався рецидив старої травми спини.  

Мер Києва перебуває на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.

Про підтримку Порошенка під час форуму також заявили представники чинної влади.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко буде балотуватися на другий термін.

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29 01 2019 15:53
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