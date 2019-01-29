Кличко з лікарні підтримав Порошенка

Міський голова столиці Віталій Кличко записав відео на підтримку президента Петра Порошенка на виборах 2019 року прямо з лікарні в Австрії.

Відео Кличка транслювали 29 січня під час форуму, на якому Порошенко заявив про намір балотуватися на другий термін.

"Ми маємо втілити ті зміни, які розпочали. Україні ні в якому разі не повинна звернути з європейського напрямку розвитку. Я підтримую висунення кандидатом на посаду президента України Петра Порошенка, який обіцяв реалізацію закону про столицю", - сказав Кличко.

@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 29 січня 2019 р.

Напередодні форуму в Кличка стався рецидив старої травми спини.

Мер Києва перебуває на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.

Про підтримку Порошенка під час форуму також заявили представники чинної влади.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко буде балотуватися на другий термін.