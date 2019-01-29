Кличко з лікарні підтримав Порошенка
Відео Кличка транслювали 29 січня під час форуму, на якому Порошенко заявив про намір балотуватися на другий термін.
"Ми маємо втілити ті зміни, які розпочали. Україні ні в якому разі не повинна звернути з європейського напрямку розвитку. Я підтримую висунення кандидатом на посаду президента України Петра Порошенка, який обіцяв реалізацію закону про столицю", - сказав Кличко.
@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 29 січня 2019 р.
Напередодні форуму в Кличка стався рецидив старої травми спини.
Мер Києва перебуває на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.
Про підтримку Порошенка під час форуму також заявили представники чинної влади.
Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко буде балотуватися на другий термін.
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