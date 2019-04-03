Климент: "Справу проти мене не закрито, небезпека переслідування зберігається"

"Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний"

Небезпека переслідування архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента з боку російських силовиків у анексованому Криму зберігається, справу проти нього не закрили.

За його словами, метою затримання було зірвати його заплановану поїздку до українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують у Росії, а також очорнити ім’я священнослужителя, повідомляє "Радіо Свобода".

"Мета – очорнити моє ім’я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в’язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить вулицями і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита", - повідомив він.

"Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний. Ми всі сміялися, коли він вийшов із відділку поліції і почав матюкатися", – розповів Крим.Реалії архієпископ Климент.

Він зазначив, що не виключає подальших дій російських силовиків.

"Небезпека мого переслідування зберігається. Я не в силах передбачити, що вони придумають надалі, аби знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв’язнів, то побачимо, що спершу у багатьох цих справах з’являється адміністративний протокол. За окремими справами, наприклад, у Андрія Захтея і Євгена Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене – нецензурна лексика в публічному місці", – сказав архієпископ.

Він також подякував патріархові Філарету і митрополиту ПЦУ Епіфанію, українській омбудсменці Людмилі Денісовій, адвокатам Емілю Курбедінову і Миколі Полозову, кримськотатарській активістці Лілі Буджуровій за реакцію на його затримання, і наголосив, що "дуже велике коло осіб" долучилося до його звільнення.

Нагадаємо, що на автобусному вокзалі анексованого Сімферополя затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента. Його доставили в Центральне відділення поліції. Активіст Щекун зазначив, що Климент сьогодні мав виїхати до російського Ростова-на-Дону на побачення з українським політв'язнем Павлом Грибом.