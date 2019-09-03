Климпуш-Цинцадзе: Москву може стримати розширення присутності НАТО
Україна розраховує на подальшу пильну увагу з боку США до ситуації в Азовському і Чорному морях та засудження російського збройного нападу на ВМС України поблизу Керченської протоки, заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у ході зустрічі з директоркою з питань Росії та Євразії Фіоною Хілл, повідомляє прес-служба КМУ.
"Агресивні дії РФ підривають регіональну та міжнародну безпеку. Кремль нехтує міжнародним правом та двосторонніми угодами. Така поведінка вимагає посилення тиску на Росію", - зазначила вона.
За її словами, лідерство США у посиленні військової присутності НАТО у Чорноморському регіоні надзвичайно важливе і є "єдиним шляхом, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій".
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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