Ключовий радник з питань санкцій проти рф йде у відставку – Bloomberg

Розенберг побувала у 25 країнах, допомагаючи заручитися підтримкою обмеження цін і переконати союзників у необхідності суворішого дотримання санкцій.

Радник глави Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка займалася питаннями санкцій і політики боротьби з фінансовими злочинами, йде у відставку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розенберг, яка повернулася в Мінфін США на початку президентства Джо Байдена після попередньої роботи в міністерстві, була частиною основної групи чиновників, які розробляли економічні заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включно із заморожуванням активів суверенних банків та обмеженням цін на російську нафту.

Розенберг побувала у 25 країнах, допомагаючи заручитися підтримкою обмеження цін і переконати союзників у необхідності суворішого дотримання санкцій та експортного контролю щодо товарів, які постачаються в росію.

США та їхні союзники запровадили сотні санкцій та інших фінансових і економічних санкцій проти росії, які завдали шкоди економічному зростанню, доходам від продажу нафти і торгівлі.

Розенберг була затверджена Сенатом США в грудні 2021 року на посаду помічника секретаря з фінансування тероризму та фінансових злочинів.

Нагадаємо, рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії.