Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії

Як нагадує Рада ЄС, санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року.

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти російської федерації ще на пів року, до 31 липня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужбу Ради Європейського союзу.

Як нагадує Рада ЄС, санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли російська федерація вдалась неспровокованого повномасштабного вторгнення на територію України.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

торгівлю;

фінанси;

технології;

товари подвійного значення;

промисловість;

транспорт;

предмети розкоші.

"Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій", - додає пресслужба.

Нагадаємо, Європейський союз готує нові санкції проти росії і фінансову підтримку для Києва напередодні другої річниці війни, прагнучи відновити рівень західної допомоги Києву.

Згідно з даними Politico, російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках нового пакету обмежень. За інформацією торговельної організації European Aluminium, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.