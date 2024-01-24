Додаткові обмеження торкнуться більшої кількості фізичних і юридичних осіб в частині заморожування активів та заборони на в'їзд.

Про це пише газета щоденна британська Financial Times.

Європейський союз готує нові санкції проти росії і фінансову підтримку для Києва напередодні другої річниці війни, прагнучи відновити рівень західної допомоги Києву.

13-ий пакет санкцій буде стосуватись юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну.

Крім того, ЄС готує довгоочікувану угоду про виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Частину грошей зможуть перерахувати одразу.

"Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що українці потребують допомоги. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити", – сказав виданню один з дипломатів ЄС, який брав участь у переговорах.

Нові санкції ЄС торкнуться ще більшої кількості фізичних і юридичних осіб в частині заморожування активів та заборони на в'їзд. Але навряд чи йдеться про заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагали Польща та країни Балтії.

"Інші елементи санкцій також можуть звузити, щоб забезпечити підтримку, оскільки попередні спроби націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу зазнали невдачі через відсутність консенсусу", – пише газета.

Стосовно фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро в рамках оновлення бюджету ЄС, який все ще має бути підписаний лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого, то Єврокомісія готова піти на поступки прем’єру Угорщини Віктору Орбану, щоб заручитись його підтримкою.

Дипломати ЄС висловили впевненість, що угорський лідер врешті-решт поступиться.

"Якщо Орбан зірве поповнення бюджету ЄС, це буде схоже на політичний вихід з союзу", – заявив агентству високопоставлений дипломат ЄС.

Він додав, що частину грошей зможуть надати як тільки лідери та Європейський парламент підпишуть пакет. Точна сума все ще обговорюється. Решта грошей буде виділена траншами протягом чотирьох років.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, питання отримання прибутків від заморожених активів рф демонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва, а саму конфіскацію таких активів навряд чи підтримають Італія, Франція і Німеччина.

Тривають і переговори про реформування так званого Європейського фонду миру, який фінансував поставки зброї в Україну. У блоці хочуть "поступово відмовитися" від відшкодувань столицям за зброю, яку вони відправили в Україну, і замінити їх на платежі за спільне виробництво.

Нагадаємо, що сьогодні під час зустрічі Шмигаля з Фіцо стало відомо, що Словаччина підтримає виділення Україні €50 млрд.