Словаччина підтримає виділення Україні €50 млрд

Прем'єр-міністри України і Словаччини Денис Шмигаль і Роберт Фіцо під час зустрічі досягли низки домовленостей, зокрема щодо підтримки Словаччиною програми Ukraine Facility.

Програма передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Євросоюзу.

Про це Шмигаль написав на Facebook-сторінці.

"Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості. Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу", - йдеться в дописі.

Він додав, що Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

"Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", - написав Шмигаль.

Крім того, Шмигаль і Фіцо підписали заяву про "довіру і повагу".

Нагадаємо, що сьогодні до Ужгорода приїхав словацький прем'єр Фіцо.