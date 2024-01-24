Шмигаль і Фіцо підписали заяву про "довіру і повагу"

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо глава уряду України Денис Шмигаль підписав спільну заяву.

Вона покликана посилити двосторонні відносини "на основі взаємної довіри та поваги".

Про це Денис Шмигаль написавв Telegram-каналі.

Заява відзначає тверду та послідовну підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.

Також вона висловлює підтримку "формули миру" президента Володимира Зеленського і наголошує на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віцепрем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

Заява підтверджує важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України та відзначає важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

Політики підтвердили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Також вон підкреслили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що сьогодні до Ужгорода приїхав словацький прем'єр Фіцо.