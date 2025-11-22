Фіцо підтримав "мирний план" США

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку "мирному плану" адміністрації США, назвавши його "сенсаційним".

"З огляду на незначну роль, яку відіграє Словаччина в Європейському Союзі, я буду підтримувати цю угоду. Це сенсаційний матеріал, сенсаційний", — сказав він.

Словацький прем’єр вважає, що Сполучені Штати таким чином хочуть повернути росію до числа великих держав.

"Якщо ця угода буде підписана, росія вийде з неї повним переможцем", — зазначив Фіцо, додавши, що рф буде зміцнена "морально і економічно".

Він зауважив, що ця угода є гіршою для України, аніж план, який обговорювали у 2022 році, однак Фіцо вбачає у ньому шанс на негайне припинення вогню з обох сторін.

Водночас прем’єр Словаччини розкритикував Євросоюз за надану фінансову допомогу Україні та за намір використати заморожені російські активи для подальшої її підтримки.

"Зовнішня політика ЄС є нульовою, і, здається, що навіть великі гравці не дуже поважають ЄС", — заявив він.