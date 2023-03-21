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ПОЛІТИКА

КНДР активно працює над створенням ядерної зброї – ООН

21 березня 2023, 11:10
КНДР активно працює над створенням ядерної зброї – ООН
Фото: з вільного доступу
Минулого року Пхеньян значно збільшив кількість запусків ракет, у тому числі балістичних.

КНДР значно збільшила діяльність із запуску ракет у 2022 році та продовжує активно здійснювати програму створення ядерної зброї.

Про це повідомила прес-служба ООН із посиланням на доповідь помічника генсека організації Мирослава Єнчі членам Ради безпеки.

Він уточнив, що торік Пхеньян, зокрема, провів близько 70 запусків з використанням технології балістичних ракет. За словами Єнчі, більшість ракет, які були випробувані КНДР, здатні вразити сусідні країни.

Як зазначив помічник генсека ООН, Північна Корея активно здійснює програму створення ядерної зброї.

"У вересні 2022 року КНДР схвалила новий закон, в якому викладено умови, за яких вона може застосувати ядерну зброю, у тому числі завдати попереджувального удару за певних обставин", - заявив він.

Єнчі наголосив, що для зниження напруженості Північній Кореї необхідно вжити негайних кроків для відновлення діалогу, що веде до сталого миру та повної денуклеаризації Корейського півострова. Він також додав, що канали зв'язку мають бути посилені, особливо між військовими.

Раніше повідомлялось, що Японія ввела додаткові санкції проти КНДР через пуски ракет.

ядерна зброяООНКНДР

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