Японія ввела додаткові санкції проти КНДР через пуски ракет

Уряд Японії запровадив додаткові санкції щодо Північної Кореї через запуск Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети.

Учора, 16 березня, КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря.

Про це повідомляє NHK.

Японський уряд додав до санкційного списку ще трьох фізичних осіб, причетних до ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Їхні активи будуть заморожені.

Наразі Японія заморозила активи вже 137 організацій і 124 фізичних осіб із Північної Кореї та інших країн.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу заявив, що Японія закликає Північну Корею вжити конкретних дій для розв'язання питань, пов’язаних з ядерною програмою та запусками ракет.

"Японія тісно співпрацює зі США та Південною Кореєю, а також із ширшою міжнародною спільнотою щодо денуклеаризації Корейського півострова", – додав Хірокадзу.