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ПОЛІТИКА

КНДР готує 25 тисяч робітників для російського заводу "Шахедів" – ЗМІ

19 червня 2025, 16:58
КНДР готує 25 тисяч робітників для російського заводу
Фото: з відкритих джерел
В обмін росіяни навчать корейських військових управляти дронами.

Північна Корея розглядає можливість направити 25 тисяч своїх робітників на російський завод з виробництва дронів в Алабузі, де роблять "Шахеди". В обмін на збільшення виробництва росіяни навчать корейців управляти БПЛА.

Про це повідомляє японське видання NHK з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що військова співпраця між москвою та Пхеньяном поглиблюється, оскільки росія збільшує виробництво дронів на тлі війни в Україні. Водночас Північна Корея прагне зміцнити свою армію. У червні минулого року країни договір про стратегічне партнерство, який вимагає від кожної сторони надання військової допомоги у разі непередбачених обставин. 

російський завод з виробництва "Шахедів" знаходиться у спеціальній економічній зоні "Алабуга", що в республіці Татарстан. Торік там виготовили  понад 6000 ударних дронів та тисячі дронів-обманок, цьогоріч росіяни хочуть виробити від 8000 до 10 000 дронів-камікадзе.

Нещодавно секретар Радбезу рф Сєргєй Шойгу приїжджав до КНДР на переговори з Кім Чен Ином. Це був третій візит за два місяці. У рф заявляли, що Шойгу там був зі "спеціальною місією" від путіна. Під час візиту Північна Корея погодилася відправити 5000 військових будівельників для відновлення зруйнованої інфраструктури у Курській області, ще 1000 саперів будуть розміновувати російську територію.

шахедиросія загрозаКНДР

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