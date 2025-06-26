КНДР готує нову військову допомогу росії в обмін на ракетні технології

Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що росія може готуватися до масштабного наступу в Україні в липні або серпні.

Північна Корея може направити в росію додаткові війська для участі у війні проти України в липні або серпні. Пхеньян продовжує постачати зброю на росію.

Про це повідомляє Reuters.

Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що росія може готуватися до масштабного наступу в Україні в липні або серпні, повідомив журналістам член парламенту країни Лі Сон Гвон після закритого брифінгу.

"Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні", - сказав Лі, додавши, що як підставу для своєї оцінки агентство посилається на нову підготовку військ Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна Сергія Шойгу, голови Ради безпеки росії.

За інформацією NIS, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до росії Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея розглядає можливість направити 25 тисяч своїх робітників на російський завод з виробництва дронів в Алабузі, де роблять "Шахеди". В обмін на збільшення виробництва росіяни навчать корейців управляти БПЛА.