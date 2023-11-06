КНДР хоче запустити супутник-шпигун вже цього місяця

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що КНДР цього місяця може втретє спробувати запустити шпигунський супутник.

Про це повідомляє Yonhap.

18 листопада Пхеньян оголосив "днем ракетної промисловості" на честь успішного випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17 минулого року.

Представник штабів Південної Кореї Сон Чжун сказав, що південнокорейські військові стежили за військовою діяльністю КНДР для виявлення ознак організації різного роду провокацій у першу річницю запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів тісно скоординували свою роботу, щоб відстежувати і контролювати можливості проведення Північною Кореєю різноманітних провокацій, включаючи третій запуск того, що вона називає космічним супутником", - додав запевнив Чжун.

Північна Корея здійснила 2 невдалі спроби з виведення розвідувального супутника на орбіту у травні та серпні і пообіцяла повторити запуск у жовтні, але не вклалася у визначений термін.

Минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, ймовірно, відклала свій план третього запуску шпигунського супутника задля усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії, йдеться у матеріалі.

На початку місяця розвідка Південної Кореї заявила, КНДР, отримала від росії технологічну допомогу, тому ймовірність успіху місії із запуску супутника-шпигуна може бути вищою.