КНДР хоче запустити супутник-шпигун вже цього місяця
Про це повідомляє Yonhap.
18 листопада Пхеньян оголосив "днем ракетної промисловості" на честь успішного випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17 минулого року.
Представник штабів Південної Кореї Сон Чжун сказав, що південнокорейські військові стежили за військовою діяльністю КНДР для виявлення ознак організації різного роду провокацій у першу річницю запуску міжконтинентальної балістичної ракети.
"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів тісно скоординували свою роботу, щоб відстежувати і контролювати можливості проведення Північною Кореєю різноманітних провокацій, включаючи третій запуск того, що вона називає космічним супутником", - додав запевнив Чжун.
Північна Корея здійснила 2 невдалі спроби з виведення розвідувального супутника на орбіту у травні та серпні і пообіцяла повторити запуск у жовтні, але не вклалася у визначений термін.
Минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, ймовірно, відклала свій план третього запуску шпигунського супутника задля усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії, йдеться у матеріалі.
На початку місяця розвідка Південної Кореї заявила, КНДР, отримала від росії технологічну допомогу, тому ймовірність успіху місії із запуску супутника-шпигуна може бути вищою.