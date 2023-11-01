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Північна Корея незабаром може запустити супутник-шпигун

01 листопада 2023, 16:52
Північна Корея незабаром може запустити супутник-шпигун
Фото: з вільного доступу
КНДР перебуває на завершальному етапі запуску супутника-шпигуна.

Про це повідомляє Yonhap

"Вважається, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки, зокрема, перевіряє свої двигуни і системи запуску", - сказав член парламенту Ю Сан Бом.

Цього року було вже дві спроби запустити супутник, але всі вони не вдалі. 

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР, отримала від росії технологічну допомогу, тому ймовірність успіху місії із запуску супутника може бути вищою.

Допомога в галузі космічних технологій, як вважалося, є одним з результатів вересневої зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина та президента рф путіна. 

Але КНДР все одно бракує коштів і технологій для реалізації своїх планів.

Також Національна розвідувальна служба заявила, що Північна Корея надала росії понад 1 млн артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

 

КНДРсупутник-шпигун

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