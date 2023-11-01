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КНДР передала росії мільйон артснарядів – Сеул

01 листопада 2023, 15:29
КНДР передала росії мільйон артснарядів – Сеул
Північна Корея надала росії понад 1 млн артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на південнокорейського депутата.

Сьогодні на закритій зустрічі з південнокорейськими законодавцями в Національна служба розвідки заявила, що з серпня було відправлено 10 партій озброєння з КНДР до росії. 

Таку заяву зробив член керівної Партії влади народу Ю Санг-Бам. 

Крім того, Північна Корея надіслала до росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.

Міністр оборони рф Сергій Шойгу влітку здійснив візит до Північної Кореї, після якої росія відправила до Пхеньяна військовий літак, викликавши занепокоєння щодо того, що КНДР збирається розпочати велику передачу зброї рф.

Пхеньян має найбільші в світі склади з артилерійськими снарядами, ракетами та іншу зброєю радянських часів, яку росія використовує в Україні. 

Ми писали, що таємничий російський літак у Пхеньяні викликає занепокоєння щодо угод з продажу зброї.

Після того, як світ дізнався, що КНДР передає рф зброю - США захотіли притягнути до відповідальності за це.

 

РосіяКНДРартснаряди

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