Таємничий російський літак у Пхеньяні викликає занепокоєння щодо угод з продажу зброї – Bloomberg

Спеціалізована служба NK News, яка помітила прибуття літака, заявила, що тиша навколо польоту може вказувати на те, що на борту були військові чиновники для переговорів про передачу зброї чи технологій.

російський військовий VIP-літак приземлився в Пхеньяні цього тижня, через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив рідкісну поїздку до свого сусіда для переговорів, які, ймовірно, були зосереджені на постачанні зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані відстеження FlightRadar24 показують, що Іл-62М ВПС росії вилетів із москви до Пхеньяну і прибув у вівторок вранці. Бортовий номер літака вказує на те, що це був той самий літак, який росія відправила до Північної Кореї в серпні, лише через кілька днів після того, як міністр оборони Сергій Шойгу вирушив до Пхеньяна, де Кім показав йому озброєння.

Дані FlightRadar24 також вказують на те, що літак повернувся до росії у четвер після дводенного перебування на землі у Північній Кореї.

Спеціалізована служба NK News, яка помітила прибуття літака, заявила, що тиша навколо польоту може вказувати на те, що на борту були військові чиновники для переговорів про передачу зброї чи технологій.

Північна Корея практично не мала міжнародного повітряного сполучення з того часу, як вона закрила свої кордони на початку пандемії на початку 2020 року. Прибуття до москви двох рейсів менш ніж за два місяці наголошує на співпраці між двома країнами, які зблизилися, оскільки США та їхні партнери намагалися ізолювати їх за допомогою міжнародних санкцій.

Цього місяця Кім провів близько тижня в росії , де провів зустріч із путіним у російському космодромі "Східний". Він отримав від президента рф обіцянку надати допомогу у створенні супутників та їхньому запуску на російських ракетах.

США заявили, що хоча така зброя, як артилерійські снаряди і ракети, допоможе росії, вона навряд чи змінить ситуацію в полі бою. Продажі можуть також забезпечити Північній Кореї новий потік доходів для економіки, ізольованій від більшої частини світової торгівлі.

У ході візиту до росії Кім відвідав військові об'єкти, зокрема заводи з виробництва винищувачів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "росія відчайдушно намагається знайти обладнання, матеріали і технології для своєї агресії проти України, а КНДР, шукає допомоги для зміцнення і просування своїх власних ракетних програм".

Північна Корея, можливо, розглядає можливість передачі технологій матеріалів подвійного призначення, які можна було б доставляти під видом допомоги її цивільним космічним та ядерним програмам відповідно до міжнародних норм. Але ці предмети також можуть бути використані для розширення можливостей Північної Кореї щодо створення ракет та ядерних бомб – порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.

"У якій мірі росія готова обійти резолюції Ради Безпеки ООН - це ще одне велике питання. Публічна демонстрація росією та Північною Кореєю своєї готовності зміцнювати військові зв'язки, зокрема, наводить на думку, що найближчим часом на нас чекає щось більше, і не обов'язково все це відбуватиметься за зачиненими дверима", - сказав Джеу Шин, аналітик Open Nuclear Network.