КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї
Серія ракетних випробувань Північної Кореї була імітацією обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю.
Про це пише Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA
Північна Корея випустила дві балістичні ракети вранці, заявили офіційні особи в Сеулі і Токіо, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.
Лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".
Різноманітні випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, нанесення ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на півдні країни, додало KCNA.
"Ефективність і практична боєздатність наших ядерних сил були повністю продемонстровані, оскільки вони повністю готові вражати і знищувати цілі в будь-який час з будь-якого місця", – пише KCNA.
"Незважаючи на те, що ворог продовжує говорити про діалог і переговори, нам немає про що говорити і ми не відчуваємо в цьому необхідності", – цитує агентство слова Кіма.
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