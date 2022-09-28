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Північна Корея планує провести ядерне випробування – ЗМІ
Фото: KCNA/AFP
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) може провести перше з 2017 року випробування своєї ядерної зброї в період із 16 жовтня по 7 листопада 2022 року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Республіці Корея.
За даними південнокорейської розвідувальної служби, КНДР уже завершила підготовку до ядерного випробування в випробувальному тунелі Punggye-ri, де із 2006 по 2017 рік було проведено шість підземних ядерних випробувань.
У Сеулі вважають, що остаточні терміни випробування визначатимуться північнокорейською стороною з урахуванням розвитку подій у Китаї, який є ключовим союзником КНДР, та у Сполучених Штатах, її найбільшого суперника.
Нагадаємо, 13 липня 2022 року Північна Корея визнала так звану "незалежність" маріонеткових "днр" і "лнр", після чого Україна розірвала з нею дипломатичні відносини.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару.
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28 09 2022 13:58 МЕДІА
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