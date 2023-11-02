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КНДР масово скорочуватиме посольства задля продажу зброї росії – Bloomberg

02 листопада 2023, 18:51
КНДР масово скорочуватиме посольства задля продажу зброї росії – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин починає наймасштабніше скорочення посольств країни, вважаючи, що зможе отримати більші прибутки від продажу зброї рф, ніж від дипломатичних представництв.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg

"Міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його скарбницю", - йдеться в матеріалі. 

В міністерстві Південної Кореї заявляють, що Пхеньян має 47 посольств, 3 консульства і 3 представництва. 

Посольства Північної Кореї посіли незвичайне місце в дипломатичному світі, адже США, Британія та інші країни звинувачують дипвідомства КНДР в розробці незаконних фінансових схем для фінансування своїх операцій, закупівлі предметів розкоші для лідерів в Пхеньяні та повернення готівки, отриманої в нечесний спосіб, ідеться в публікації. Сама ж КНДР відкидає ці звинувачення.

Північна Корея прийняла рішення про закриття відбулося через збільшення прибутків з продажу боєприпасів до росії для допомоги в нападі на Україну.

Із серпня Північна Корея відправила понад 1 млн артилерійських снарядів в рф. 

Попит виріс через війну росії в Україні і призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди. Так, 155-мм снаряди, використовувані силами НАТО, коштують близько 3000 доларів за штуку.

Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у росію перевищила б $3 млрд, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.

КНДР володіє одними з найбільших складів боєприпасів і ракет, сумісних із зброєю радянських часів, яку росія відправляла на лінію фронту в Україні. Співпраця між Пхеньяном і москвою посилилася, оскільки обидві сторони потрапили в глобальну ізоляцію.

Ймовірно, росія запропонує Кіму пакет допомоги, який може включати готівку, доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї.

Вчора в розвідці Сеулу заявили, що КНДР передала росії мільйон артснарядів.

 

РосіяКНДРпосольства

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