КНДР могла розширити свій ядерний комплекс – Bloomberg

Лише за останній час Північна Корея провела шість атомних випробувань

Супутникові фото показують, що КНДР побудувала нову будівлю в межах основного ядерного комплексу, що може бути додатковим об'єктом зі збагачення урану для посилення потенціалу країни з виробництва ядерної зброї.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Супутниковий знімок показав, що новий об'єкт в Йонбені, приблизно за 100 км на північ від Пхеньяна, нагадує збагачувальну установку в Кансоні, іншому північнокорейському ядерному об'єкті поблизу столиці.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ядерний наглядовий орган стежить за будівництвом нової будівлі в Йонбені, "що має розміри і характеристики, подібні до збагачувального заводу в Кансоні".

"На нашу думку, цих розмірів і особливостей достатньо, щоб МАГАТЕ звернуло увагу на об'єкт як на можливий збагачувальний завод", - сказав експерт з питань озброєнь Джеффрі Льюїс.

Лідер КНДР Кім Чен Ин того року пообіцяв зміцнювати ядерний потенціал країни "без обмежень" у відповідь на зростаючу загрозу з боку США та їхніх союзників у регіоні.

Восени 2024 року Північна Корея оприлюднила перші фотографії об'єкта зі збагачення урану для атомних бомб, у січні Кім знову відвідав лабораторію з виробництва ядерних матеріалів збройового призначення і заявив, що країна повинна зміцнювати свій "ядерний щит".

Також КНДР провела шість атомних випробувань, а за останні чотири відповідав сам Кім.

Ще восени ми писали, що КНДР збільшуватиме кількість ядерної зброї в "геометричній прогресії".