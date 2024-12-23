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КНДР може передати росії додаткові війська і дрони

23 грудня 2024, 09:02
КНДР може передати росії додаткові війська і дрони
Фото: з відкритих джерел
Усе це кремль зможе застосувати у війні проти України.

Північна Корея готується розгорнути додаткові війська в рф, а також надати москві безпілотники-камікадзе. 

Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, посилачиюсь на розвідку. 

Розвідувальні служби Республіки Корея зробили таку оцінку через отримані дані Сеула щодо відправку КНДР тисяч солдатів до рф, яка веде широкомасштабну військову агресію проти України. 

Цьому сприяли і втрати серед північнокорейських військовослужбовців під час боїв.

За даними розвідувального агентства, кількість жертв серед військових КНДР оцінюється наразі у приблизно 1100 осіб.

"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ рф, тоді час як наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У відомстві розповіли про "певні ознаки" того, що Північна Корея переходить до виробництва і постачання дронів-камікадзе, які "вперше були представлені під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді".

В Об'єднаному комітеті штабів Південної Кореї розказали, що цей крок став зусиллями Пхеньяна отримати практичний досвід ведення війни, а також модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Того місяця державні ЗМІ КНДР писали, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями різних типів безпілотних літальних апаратів-камікадзе.

Диктатор тоді закликав до повномасштабного виробництва такого типу озброєння, якій стає все більш важливою в сучасній війні через свою економічну ефективність.

Вчора, 22 грудня, також стало відомо, що КНДР передала росії нову партію озброєнь.

 

війна в УкраїніКНДР

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