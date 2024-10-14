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КНДР передає особовий склад у російське військо – Зеленський

14 жовтня 2024, 08:21
КНДР передає особовий склад у російське військо – Зеленський
Фото: з відкритих джерел
Глава України закликав партнерів посилити підтримку України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає росії не лише зброю, а й особовий склад. 

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між росією і такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - заявив Зеленський. 

За його словами, очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки.

"Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - резюмував глава держави. 

Раніше ми писали, що військові КНДР гинуть в Україні, підтримуючи російські війська.

 

КНДРвійна в Україні

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