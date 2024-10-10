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ПОЛІТИКА

Військові КНДР гинуть в Україні, підтримуючи російські війська – The Guardian

10 жовтня 2024, 16:25
Військові КНДР гинуть в Україні, підтримуючи російські війська – The Guardian
Фото: з відкритих джерел
За словами журналістів, це може бути першим випадком, коли іноземний уряд для підтримки окупаційного угруповання ЗС рф відправляє власні сили. Іноземці брали участь у боях в Україні як найманці й раніше.

Військові інженери Північної Кореї були направлені в російські підрозділи, щоб допомогти рф досягти своїх цілей у війні в Україні. Деякі з північнокорейських військовослужбовців, які діють в окупованих районах України, вже гинули.

Про це пише The Guardian з посиланням на українські джерела.

Про загиблих вихідців із Корейського півострова повідомляли високопосадовці Києва і Сеула.

Десятки північнокорейців перебувають на російських позиціях як оператори пускових установок для ракет KN-23, зазначає Guardian.

Минулого року керівник Північної Кореї Кім Чен Ин був у рф на саміті з путіним, де уклали секретну збройову угоду щодо постачання боєприпасів.

Минулого тижня серед загиблих після українського ракетного удару по окупованій рф території біля Донецька були й північнокорейці. Наразі достеменно невідомо, чи були це військові інженери, чи представники інших сил.

Іноземці брали участь у боях в Україні як найманці та раніше, але це може бути першим випадком, коли іноземний уряд відправляє власні сили для підтримки окупаційного угруповання ЗС рф.

Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен повідомляв депутатам у Сеулі про те, що "цілком імовірно", що північнокорейських офіцерів відправили битися разом із росіянами, і що кілька людей загинули, хоча про додаткові подробиці не повідомлялося.

Про те, що серед загиблих окупантів в Україні є і вихідці з КНДР, днями повідомив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Вступ до війни в Україні Північної Кореї надає можливість випробувати ядерну зброю та надати військам бойовий досвід, зазначають журналісти.

"Для Північної Кореї, яка поставила росії багато снарядів і ракет, вкрай важливо навчитися поводитися з різною зброєю та отримати реальний бойовий досвід", — зазначив у коментарі інформаційній агенції AFP Лім Иль-чуль, професор Інституту далекосхідних досліджень у Сеулі.

КНДРвійськовівійна в Україні

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