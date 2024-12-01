КНДР передала росії ракетні установки, які руйнують міста – Forbes

Пускові установки M1991 стріляють 187-фунтовими ракетами на відстань до 45 км.

росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила не менше 400 реактивних систем залпового вогню, проте кремль розконсервував безліч старих пускових установок, проте їхньої кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати на полі бою й оснастити нові підрозділи.

Про це пише аналітик для журналу Forbes Девід Акс.

На сьогодні москва розраховує на РСЗВ з Північної Кореї.

Керівник українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка розказав, що КНДР передала рф 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

Проте M1991 - це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей росії, пише Акс:

"Стріляючи 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 37 миль (60 кілометрів), M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Виняток становлять американські артилерійські ракетні системи високої мобільності українського виробництва".

Північна Корея розміщує ці установки вздовж кордону з Південною Кореєю. Вони здатні обстрілювати Сеул, який розташований саме за 37 миль від кордону. При цьому, на думку Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, пускові установки M1991 є "ключовим засобом, за допомогою якого Північна Корея наражає на небезпеку Сеул і Південну Корею".

Також на озброєнні армії рф ці пускові установки можуть вражати українські траншеї і вести вогонь у відповідь по гаубицях і пускових установках самої України.

Також підкреслює Акс, вони можуть вражати прифронтові міста, зокрема Харків, який розташований всього за 25 миль від російсько-українського кордону.

Раніше ми також писали, що КНДР вже передала росії 100 балістичних ракет та понад 100 артсистем.