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КНДР планує підірвати дороги, які ведуть до Південної Кореї

14 жовтня 2024, 14:09
КНДР планує підірвати дороги, які ведуть до Південної Кореї
Фото: з вільного доступу
Сеул обіцяє рішучу відповідь.

Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжуна заявив, що КНДР готується підірвати дороги, які з'єднують дві країни.

Про це повідомила новинна агенція Yonhap.

"Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні", - сказав Лі Сон Чжун. 

Він додав, що КНДР може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. 

Речник наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та пообіцяв "рішучу відповідь".

"Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучою відповіддю з точки зору нашого права на самооборону", - констатував Лі Сон Чжун.

Зранку ми повідомляли, що Північна Корея погрожує Демократичній Кореї "катастрофою".

 

КНДРПівнічна КореяПівденна Корея

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