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Пхеньян погрожує Сеулу "катастрофою"

14 жовтня 2024, 10:12
Пхеньян погрожує Сеулу
Фото: з вільного доступу
Минулого тижня кілька разів Північна Корея знову перекидала наповнені сміттям повітряні кулі через кордон до Південної Кореї.

КНДР загрожує "жахливою катастрофою" через ймовірний політ південнокорейських дронів над Пхеньяном. 

У відповідь Південна Корея заявила, що подібні провокації лише поглиблюють конфлікт між країнами, інформує новинна агенція Yonhap.

Південна Корея відреагувала на це, заявивши, що КНДР побачить "кінець свого режиму", якщо завдасть будь-якої шкоди її народу.

Не так данво Північна Корея заявила, що дрони Південної Кореї нібито вже тричі за місяць були помічені над Пхеньяном, а пізніше сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон почала погрожувати жахливою катастрофою для країни.

"Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник РК, безумовно, призведе до жахливої ​​катастрофи", - заявила вона.

В цей же час Міністерство оборони Південної Кореї наголосило, що слова Кім Йо Чжон "відображають лицемірну поведінку" Північної Кореї, яка продовжує провокації.

"Ми попереджаємо, якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму", - наголосили у відомстві.

В той же день Північна Корея знову перекинула наповнені сміттям повітряні кулі через кордон до Південної Кореї.

Нещодавно ми також писали, що Кім Чен Ин обіцяє перетворити КНДР на військову наддержаву з ядерною зброєю.

Також за даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує росія, — близько трьох мільйонів на рік — постачає Північна Корея. Президент путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і Кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України.

 

КНДРПівнічна Корея

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