КНДР поплатиться за ядерні провокації - президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що КНДР загрожує помста за ядерні провокації

У офісі президента країни повідомили, що він заявив, що якщо Північна Корея продовжуватиме проводити постійні ядерні та ракетні провокації, військові Південної Кореї повинні будуть відповісти "чіткою відплатою".

29 грудня Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея має підвищити свою готовність реагувати на вторгнення в повітряний простір після того, як військовим не вдалося збити п'ять північнокорейських безпілотників, які перетнули кордон.

Минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що хоче, щоб його країна мала найпотужнішу ядерну силу у світі, і оголосив КНДР "незворотно" ядерною державою.