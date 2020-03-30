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КНДР провела випробування "надвеликої ракетної установки"

Це був восьмий і дев’ятий раунд ракетних випробувань проведений КНДР у березні
У неділю Південна Корея заявила, що були випущені дві ракети малої дальності, останні в низці випробувань в цьому місяці. КНДР зазвичай нарощує ракетні випробування навесні, і глобальний спалах вірусу її не зупинив.
КНДР провела випробування "надвеликої ракетної установки" Фото: gettyimages.com

Північна Корея провела випробування "надвеликої" ракетної установки всього через кілька годин після того, як Сеул засудив КНДР за неприйнятну поведінку через проведення випробувань на тлі глобального спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У неділю Південна Корея заявила, що були випущені дві ракети малої дальності, останні в низці випробувань в цьому місяці.

КНДР зазвичай нарощує ракетні випробування навесні, і глобальний спалах вірусу її не зупинив.

Пхеньян не повідомив про будь-які випадки зараження вірусом, але експерти ставлять це під сумнів.

У неділю було проведено випробування двох балістичних ракет малої дальності, випущених зі східного міста Вонсан. Вони пролетіли 410 км перш ніж впасти в море, повідомили південнокорейські військові.

Потім у понеділок північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що країна успішно випробувала "надвеликі" реактивні системи залпового вогню.

Це був восьмий і дев’ятий раунд ракетних випробувань проведений КНДР у березні.

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30 03 2020 09:00
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