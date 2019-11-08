ЄС засудив нещодавні ракетні випробування КНДР

У Європейському Союзі заявили, що КНДР своїми ракетними випробуваннями підриває міжнародну роботу зі встановлення миру і безпеки на Корейському півострові

"Запуском двох балістичних ракет малої дальності, який є вже п’ятим подібним випробуванням за останні тижні, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу зі зміцнення довіри та встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї", - наголосили у заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

У ЄС очікують, що Північна корея утримається від будь-яких подальших провокацій і повністю виконуватиме свої міжнародні зобов’язання, визначені в численних резолюціях Ради безпеки ООН.

"Украй важливо, щоб КНДР зробила конкретні та такі, що заслуговують на довіру, кроки до повної та безповоротної відмови від своїх програм в області ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет", - додали у заяві.

Нагадаємо, що у Північній Кореї за наказом лідера країни Кім Чен Ина стратили колишнього вищого посланця з ядерних питань у США, а також покарали чотирьох чиновників міністерства закордонних справ. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів.